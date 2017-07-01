''الترخيص'' يسبق ''التعبئة'' للمسيرة الإحتجاجية ليوم 20 يوليوز بالحسيمة ﻿

عاد نقاش المسيرة الإحتجاجية التي وعد بها المعتقل ''ناصر الزفزافي'' يوم 20 يوليوز، إلى الواجهة بين نشطاء حراك –الريف، بعد إعلان العديد من الحقوقيين من خارج الإقليم عزمهم المشاركة لرفع شعار إطلاق سراح

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عاد نقاش المسيرة الإحتجاجية التي وعد بها المعتقل ''ناصر الزفزافي'' يوم 20 يوليوز، إلى الواجهة بين نشطاء حراك –الريف، بعد إعلان العديد من الحقوقيين من خارج الإقليم عزمهم المشاركة لرفع شعار إطلاق سراح المعتقلين.



وكشفت مصادر مطلعة، أن خبر منح الترخيص للمسيرة الإحتجاجية يخيم على أجواء التعبئة لها بعد تردده على نطاق واسع، حيث أضحى المستجد غير الرسمي حديث الجميع بمدينة الحسيمة، بل هناك من نشر الخبر على صفحته بالفايسبوك ونسبه لمبادرات التهدئة.



وفي ذات السياق، صرح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأخير، ردا على سوال حول منح الحكومة الترخيص للمسيرة المزمع تنظيمها يوم 20 يوليوز المقبل بالحسيمة، بأن ''الحكومة لم تتوصل بعد بأي طلب حول الموضوع''.