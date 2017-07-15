خطير..'' العضة '' يقتل صديقه بطعنة غادرة بسباتة بالدارالبيضاء ﻿

شهدت منطقة سباتة بالقرب من مقاطعة بن مسيك يوم أمس الخميس جريمة قتل بشعة بعدما راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تلقى طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض.

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شهدت منطقة سباتة بالقرب من مقاطعة بن مسيك يوم أمس الخميس جريمة قتل بشعة بعدما راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تلقى طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر محلية، أن القاتل الملقب بالعضة أقدم على قتل صديقه العشريني بعدما طعنه بالسلاح الأبيض على مستوى العنق وتركه ساقطا وسط بركة من الدماء في مشهد مروع ولاذ بالفرار، وذلك بعدما نشب بينهما خلاف تطور إلى جريمة قتل بشعة، وأضافت مصادرنا أن الصديقان معروفان بتعاطيهما للمخدرات.

هذا وبعد وقوع الجريمة، باتت ساكنة منطقة سباتة تتساءل عن سبب غياب الأمن لمحاربة ظاهرة انتشار الإدمان على المخدرات بمختلف أنواعها.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الساكنة يعانون من ظاهرة بيع المخدرات والخمر علنا وسط أزقة بالحي، حيث طالب هؤلاء من العناصر الأمنية بالتدخل الفوري وإيقاف هذا النشاط غير القانوني.