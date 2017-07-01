نهاية بنكيران...تيار الاستوزار يقطع الطريق على رئيس الحكومة السابق للفوز بولاية ثالثة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن هناك احتقان شديد بين أعضاء المجلس الوطني للبيجيدي ، بعد شيوع خبر إقصاء مناقشة المادة 16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية لدورة المجلس المقررة غدا السبت بالرباط.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن هناك احتقان شديد بين أعضاء المجلس الوطني للبيجيدي ، بعد شيوع خبر إقصاء مناقشة المادة 16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية لدورة المجلس المقررة غدا السبت بالرباط.



وحسب ذات المصدر، فالمادة 16 من القانون الاساسي للحزب التي تتيح الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب ، أصبحت خارج النقاش ولن يتم مناقشتها وإدراجها للتداول بين أعضاء برلمان الحزب، مما يعني إبعادا نهائيا لعودة بن كيران كأمين عام للمرة الثالثة.



ووفق ذات المصدر، فالمجلس الوطني المنتظر غدا السبت، سيعرف لامحالة نقاشا محتدما بين التيارين المتسببين في الازمة الحادة التي يعرفها الحزب، فيما سيبقى على بن كيران إنتظار المؤتمر المقبل الذي يبقى له صلاحية تسمية الأمين العام الجديد.