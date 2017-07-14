الوجه الجميل للشرطة المغربية ...صورة لبوليسي هاز صاك ''امرأة مسنة '' تلقى إعجاب الفايسبوكيين ﻿

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه الجمعة، صورة التُقطت لشرطي كان يساعد إحدى السيدات المسنات في عبور الطريق وهو يحمل أغراضها الخاصة، بعدما كانت متوجهة إلى المحطة الطرقية القامرة

شوف تيفي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه الجمعة، صورة التُقطت لشرطي كان يساعد إحدى السيدات المسنات في عبور الطريق وهو يحمل أغراضها الخاصة، بعدما كانت متوجهة إلى المحطة الطرقية القامرة بالعاصمة الرباط.

وفور انتشار الصورة المذكورة على نطاق واسع، عبّر نشطاء العالم الأزرق عن فخرهم بمثل هاته الأعمال الإنسانية التي يقوم بها رجال الأمن، كما أضافوا أنها ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها رجل أمن يساعد مواطنا مغربيا في عبور الطريق أو مساعدته بل هو سلوك عادي ويعكس الوجه الجميل للشرطة بالمغرب .

 

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