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إيقاف عصابة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة وإكستازي

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 23:16 إيقاف عصابة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة وإكستازي | حوادث و حقوق
إيقاف عصابة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة وإكستازي
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء بحر الأسبوع الجاري من توقيف سبعة أشخاص اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

 شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء بحر الأسبوع الجاري من توقيف سبعة أشخاص اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه تم إيقافهم في نفس اليوم من خلال ثلاث عمليات متفرقة بحيث تشير المعطيات إلى تورطهم في ترويج الأقراص المهلوسة من نوع ريفوتريل وإكستازي بالمنطقة، وهو ما مكن من حجز 740 قرصا مهلوسا لدى المشتبه فيهم.

هذا وبعد إيقافهم، تم الإحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما لا تزال التحريات جارية قصد تحديد مصدر هاته الأقراص، وتوقيف كل من تبث تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

 

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