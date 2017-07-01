 غريب: صاحب الفيديو الذي اتهم مدير أعمال زوجة أخنوش يتراجع ويكذب نفسه والمسؤول عن المجموعة المستهدفة يرد '' من الآن فصاعدا لا تسامح مع الابتزاز '' ﻿
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غريب: صاحب الفيديو الذي اتهم مدير أعمال زوجة أخنوش يتراجع ويكذب نفسه والمسؤول عن المجموعة المستهدفة يرد '' من الآن فصاعدا لا تسامح مع الابتزاز ''

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 22:43 غريب: صاحب الفيديو الذي اتهم مدير أعمال زوجة أخنوش يتراجع ويكذب نفسه والمسؤول عن المجموعة المستهدفة يرد من الآن فصاعدا لا تسامح مع الابتزاز | مجتمع
غريب: صاحب الفيديو الذي اتهم مدير أعمال زوجة أخنوش يتراجع ويكذب نفسه والمسؤول عن المجموعة المستهدفة يرد '' من الآن فصاعدا لا تسامح مع الابتزاز ''
بعد الفيديو الأول الذي ظهر فيه شخص وهو يهاجم إحدى الشركات التي يسيرها مدير أعمال زوجة الوزير عزيز أخنوش بالمركز التجاري الشهير ''موروكومول''، ظهر مرة أخرى نفس الشخص بعد دقائق معدودة وبشكل غريب

"شوف تيفي "

بعد الفيديو الأول الذي ظهر فيه شخص وهو يهاجم إحدى الشركات التي يسيرها مدير أعمال زوجة الوزير عزيز أخنوش بالمركز التجاري الشهير "موروكومول"، ظهر مرة أخرى نفس الشخص بعد دقائق معدودة وبشكل غريب ًفي فيديو ثاني متراجعا عن تصريحاته الأولى، حيث كذب نفسه بشكل مثير ، مؤكدا أن ما قاله في البداية غير صحيح وكل ما تلفظ به كان بسبب بعض الضغوطات، مشيرا إلى أنه استلم كل حقوقه من المجموعة التي عمل معها .

وعلاقة بالموضوع وفي اتصال هاتفي مع المسؤول عن المجموعة التي اتهمها الشخص الظاهر في الفيديو، أكد "أن الشخص المعني حصل على جميع حقوقه وبطريقة قانونية ، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا أية محاولة من الشخص المذكور أو من أي طرف آخر لابتزازه أو التشهير به وبالمجموعة ستتم متابعته قانونيا.

مصيفا " لن نسمح باستهدافنا أو خضوعنا للابتزاز".

 

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