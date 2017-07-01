العدالة والتنمية يفقد أغلبية مجلس بلدية زاكورة بسبب مركب ثقافي ﻿

فقد ''لحسن واعرى'' رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة الأغلبية المسيرة بزعامة حزبه العدالة والتنمية، بعد التحاق 6 أعضاء بالمعارضة، وهو مايهدد جميع القرارات بالإلغاء.

شوف تيفي



فقد "لحسن واعرى" رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة الأغلبية المسيرة بزعامة حزبه العدالة والتنمية، بعد التحاق 6 أعضاء بالمعارضة، وهو مايهدد جميع القرارات بالإلغاء.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التحاق 6 أعضاء من الأغلبية نحو المعارضة مهمة لتدبير لحسن واعرى للمجلس الجماعي فيما تبقى من ولايته الحالية، خاصة وأن المعارضة الجديدة تتهم واعرى بصياغة القرارات في مقر حزب العدالة والتنمية وليس داخل لجان بالبلدية.



ووفق ذات المصدر، فقد نجحت المعارضة من إسقاط قرارات الرئيس التي تقدم بها يوم أمس الخميس في الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز، خاصة مشروع اتفاقية شراكة تقدم بها من أجل تفويض جمعية مقربة من الحزب، لتسيير مركب إجتماعي بالمدينة.