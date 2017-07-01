حمو اوحلي يؤكد ممارسة مهامه ككاتب للدولة في التنمية القروية والمياه والغابات ﻿

كشفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات، في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن ''بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تناقلت معلومات مغلوطة تتعلق

شوف تيفي



كشفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات، في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تناقلت معلومات مغلوطة تتعلق بطبيعة ممارسة حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لمهامه الوزارية".



وحسب قصاصة الوكالة، نفى حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، جميع الأخبار "المغلوطة" التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المتعلقة بطبيعة ممارسته مهامه الوزارية".