الملك محمد السادس يُعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد

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بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله، شقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، أحسن الله قبوله إلى جواره، وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، داعيا الباري عز وجل أن يشمل فقيدكم المبرور بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

وتضرع جلالة الملك إلى الله جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأسرته الملكية المبجلة، وأن يديم عليهم نعم الصحة والعافية وطول العمر.