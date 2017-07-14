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مثـــير وبالصورة..بوتفليقة دوز الباكالوريا وها شنو دارت الدولة الجزائرية

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 20:43 مثـــير وبالصورة..بوتفليقة دوز الباكالوريا وها شنو دارت الدولة الجزائرية | دولي
مثـــير وبالصورة..بوتفليقة دوز الباكالوريا وها شنو دارت الدولة الجزائرية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت جدلا واسعا، والتي تشير إلى هوية مجموعة من التلاميذ الذين اجتازوا أمس الخميس ويومه الجمعة الدورة الإستثنائية لامتحانات الباكالوريا

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت جدلا واسعا، والتي تشير إلى هوية مجموعة من التلاميذ الذين اجتازوا أمس الخميس ويومه الجمعة الدورة الإستثنائية لامتحانات الباكالوريا بالجزائر، والتي تم إجراؤها هذه السنة لمنح الفرصة للتلاميذ الراسبين في الدورة العادية.

وأثارت هذه الصورة جدلا واسعا بالصفحات الفايسبوكية الجزائرية، حيث ركز النشطاء على اسم تلميذ اجتاز الدورة الاستثنائية والذي يحمل اسم "محمد أمين بوتفليقة"، موضحين أن هذا التلميذ يحمل نفس اللقب العائلي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبالتالي فإن هناك احتمالا إلى أن قرار وزارة التربية الوطنية إجراء هذه الاختبارات الاستنثانية، جاء لمساعدة التلميذ المذكور على الحصول على شهادة الباكالوريا.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قد كشفت يومه الجمعة أن 70 في المائة من التلاميذ المدعويين لاجتياز الدورة الاستثنائية، تخلفوا عن الحضور وهو ما يعني ضياع الفرصة الثاينة التي منحت لهم.

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المغرب شوف تيفي الدورة الاستثنائية بوتفليقة

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