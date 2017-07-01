عاجل...نايضة في البرانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع ﻿

تعرف منطقة البرانس مولاي عبد الله بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، أجواء متوثرة بين السلطات المحلية والباعة المتجولين خلال قيام أفراد القوات العمومية بتحرير الملك العام.

"شوف تيفي ":

تعرف منطقة البرانس مولاي عبد الله بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الجمعة، أجواء متوثرة بين السلطات المحلية والباعة المتجولين خلال قيام أفراد القوات العمومية بتحرير الملك العام.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن الباعة المتجولين، رفضوا الاستجابة لمطالب أفراد القوات العمومية بالانسحاب من "البرانس"، ما دفع بهذه القوات إلى مطاردتهم لحجز السلع التي يعرضونها للبيع.

وتأتي حملة تحرير الملك العمومي بالمنطقة المذكورة والشوارع المحيطة بها بعد قرار أصحاب المحلات التجارية أمس الخميس الدخول في إضراب وإغلاق المحلات الى غاية تخلص السلطات المحلية من الباعة المتجولين.