35 صوت يحرم ''البيجيدي'' من مقعد برلماني لفائدة ''الكتاب'' ببولمان ﻿

لم تمر سوى أيام معدودة على إسقاط المحكمة الدستورية عضوية ''محمد إدعمار'' من عضوية مجلس النواب عن مدينة اطوان، ليفقد فريق البيجيدي بالبرلمان مقعدا آخر بمدينة بولمان بعد إعادة إحتساب بعض الأوراق

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لم تمر سوى أيام معدودة على إسقاط المحكمة الدستورية عضوية "محمد إدعمار" من عضوية مجلس النواب عن مدينة اطوان، ليفقد فريق البيجيدي بالبرلمان مقعدا آخر بمدينة بولمان بعد إعادة إحتساب بعض الأوراق الملغاة، ليتراجع عدد نوابه من 125 إلى 123 نائبا.



وحسب المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العـــامة للمجلس الدستوري فـــي 19 و21 أكتوبر 2016، اللتين قدمهما، بالتتابع، رشيد حموني-بصفته مرشحا- باسم حزب الكتاب طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد دريسي باسم "البيجدي" في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، عضوا بمجلس النواب.



ووفق قرار المحكمة الدستورية، فقد إتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بإحدى الدوائرة الانتخابية، فقد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول.



وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك فقد حصل الرحموني على 7484 صوت عوض 7449 أي بزيادة 35 صوتا والتي مكنته من عضوية البرلمان، فيما مرشح المصباح حصل على 7464 مكان 7453.