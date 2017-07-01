 المغاربة كاعيين بسبب هاذ الفيديو..شوفو مواطن في مغرب 2017 كايعيش التشرد في الشارع مع ولادو ﻿
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المغاربة كاعيين بسبب هاذ الفيديو..شوفو مواطن في مغرب 2017 كايعيش التشرد في الشارع مع ولادو

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 19:44 المغاربة كاعيين بسبب هاذ الفيديو..شوفو مواطن في مغرب 2017 كايعيش التشرد في الشارع مع ولادو | حوادث و حقوق
المغاربة كاعيين بسبب هاذ الفيديو..شوفو مواطن في مغرب 2017 كايعيش التشرد في الشارع مع ولادو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، يكشف عن معانة أسرة مكونة من أب وطفليه، يعيشون حياة التشرد بشوارع إحدى المدن المغربية.

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم، يكشف عن معانة أسرة مكونة من أب وطفليه، يعيشون حياة التشرد بشوارع إحدى المدن المغربية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد بسبب التهميش الذي تعانيه هذه الأسرة، داعين السلطات إلى التدخل السريع والفوري وإيجاد مكان يأوي الأب وأطفاله في القريب العاجل.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للإشارة إلى وجود آلاف المتشردين الذي يعانون الحرمان والضياع، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المسؤولين لخطوات جدية لمساعدة هذه الفئة المهمشة.

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