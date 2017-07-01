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عاجل: ثقفوه على مرتو..بغا يقتل خالتها و الشوافة بعد ليلة الدُخلة..هاذشي وقع اليوم فبرشيد

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 19:57 عاجل: ثقفوه على مرتو..بغا يقتل خالتها و الشوافة بعد ليلة الدُخلة..هاذشي وقع اليوم فبرشيد | حوادث و حقوق
عاجل: ثقفوه على مرتو..بغا يقتل خالتها و الشوافة بعد ليلة الدُخلة..هاذشي وقع اليوم فبرشيد
لول الألطاف الإلهية ،لكانت مدينة برشيد مسرحا لجريمة قتل بشعة كانت ستكون ضحيتها سيدة تبلغ من العمر حوالي 52 و شوافة بإحدى الدواوير.

شوف تيفي:

لول الألطاف الإلهية ،لكانت مدينة برشيد مسرحا لجريمة قتل بشعة كانت ستكون ضحيتها سيدة تبلغ من العمر حوالي 52 و شوافة بإحدى الدواوير.

و تعود تفاصيل الحادث، لمساء يومه الجمعة، عندما حاول زوج شاب قتل خالة زوجته التي اكتشف أنها متورطة في عملية سحر و شعوذة لم تمكنه من الدخول على زوجته و المعروفة لدى المغاربة بعملية "الثقاف".

و كانت الخالة ،حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، تطمع في تزويج ابنة أختها لابنها وأمام رفض الفتاة الشابة قامت الخالة بالاستعانة بشوافة ،و القيام بعمل سحري للعروس التي لم تفرح بليلة دخلتها.

و قد حاول الزوج بعد علمه بالموضوع،أن يقتل الخالة بعصا حديدية،حيث أصيبت بجروح خطيرة على مستوى الرأس

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شوف تيفي المغرب قتل زوجته خالتها

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