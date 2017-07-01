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دراسة جديدة: ساعات العمل الطويلة تضر بصحة القلب | مجتمع

دراسة جديدة: ساعات العمل الطويلة تضر بصحة القلب

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دراسة جديدة: ساعات العمل الطويلة تضر بصحة القلب

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 19:34 دراسة جديدة: ساعات العمل الطويلة تضر بصحة القلب | مجتمع
دراسة جديدة: ساعات العمل الطويلة تضر بصحة القلب
أظهرت دراسة ، تم الإعلان عنها يومه الجمعة، أن الأشخاص الذين يعملون ساعات طويلة يكونون معرضين إلى درجة أكبر من خطر الإصابة بعدم انتظام دقات القلب الذي يزيد احتمالات الجلطة والعجز القلبي والخرف.

"شوف تيفي"

أظهرت دراسة ، تم الإعلان عنها يومه الجمعة، أن الأشخاص الذين يعملون ساعات طويلة يكونون معرضين إلى درجة أكبر من خطر الإصابة بعدم انتظام دقات القلب الذي يزيد احتمالات الجلطة والعجز القلبي والخرف.

وحسب ما كشف عنه موقع "إيلاف" فإن باحثون في كلية لندن الجامعيةـ أكتشفوا أن احتمالات الإصابة بالرجفان الأُذيني تزيد بنسبة 40 في المئة بين الأشخاص الذين يعملون 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع بالمقارنة مع الذين يعملون 35 و40 ساعة في الأسبوع. والرجفان الأُذيني و هي حالة تسبب تسارع ضربات القلب ويمكن أن تؤدي إلى الدوار واللهاث والخفقان.

وأوضح الموقع المذكور أن الدراسة، أستندت إلى متابعة أكثر من 85 ألف رجل وامرأة لمدة 10 سنوات وتسجيل ساعات عملهم وصحة قلوبهم خلال هذه الفترة.

وقال البروفيسور مايكا كيفيماكي رئيس فريق الباحثين "ان هذه النتائج تبين أن لساعات العمل الطويلة علاقة بزيادة خطر الاصابة بالجرفان الأُذيني، وهو الأكثر شيوعاً بين حالات اضطراب نظم القلب"، مضيفا " أن هذا قد يكون أحد الآليات التي تفسر الزيادة الملحوظة سابقاً في خطر الاصابة بجلطة بين الذين يعملون ساعات طويلة".

ويقول الباحثون حسب "إيلاف" أن الشباب والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية وحالة صحية سليمة ليس لديهم ما يخشونه من الدراسة ولكن الأشخاص الذين لديهم عوامل سلبية أخرى تكون درجة الخطر أعلى بينهم.

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