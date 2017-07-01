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خطــير..فتاة قاصر تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 4 أصدقاء..شوفو أشنو وقع

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 19:12 خطــير..فتاة قاصر تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 4 أصدقاء..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق
خطــير..فتاة قاصر تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 4 أصدقاء..شوفو أشنو وقع
تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي من إيقاف أربعة قاصرين تترواح أعمارهم بين 10 و16 السنة بعدما توبعوا بتهمة هتك عرض فتاة قاصر.

شوف تيفي

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أمن البرنوصي من إيقاف أربعة قاصرين تترواح أعمارهم بين 10 و16 السنة بعدما توبعوا بتهمة هتك عرض فتاة قاصر.

وحسب مصادر أمنية، فإن إيقاف أحد الجناة جاء بعد استنجاد الفتاة البالغة من العمر 12 السنة بسيارة تابعة للأمن الوطني إثر التحرش بها عبر محاولة نزع سروالها من طرف باقي الموقوفين الذين تم إيقافهم بعد أن كشف عنهم الموقوف الأول.

وأضاف البلاغ الصادر من المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الإستماع لأقوال الضحية بحضور والدتها، كما أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة التي وضعت الموقوفين تحت المراقبة وتقديمهم في حالة سراح.

 

 

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حوادث وحقوق هتك عرض البرنوصي

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