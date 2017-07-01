السرقة والمخدرات والخمور والأسلحة البيضاء في مهرجان تميتار بأكادير..وها شحال من واحد شدو البوليس ﻿

نجحت المصالح الأمنية بأكادير في كسب رهان تأمين فعاليات النسخة 14 من مهرجان تيميتار، وذلك بفضل مخطط العمل الذي اعتمدته ولاية أمن أكادير والذي ارتكز بشكل أساسي على تعزيز التواجد الأمني المكثف

"شوف تيفي"

نجحت المصالح الأمنية بأكادير في كسب رهان تأمين فعاليات النسخة 14 من مهرجان تيميتار، وذلك بفضل مخطط العمل الذي اعتمدته ولاية أمن أكادير والذي ارتكز بشكل أساسي على تعزيز التواجد الأمني المكثف والفعال سواء بمواقع الإحتفال أو بأحياء المدينة وتفعيل الدور الاستباقي لمنع وقوع الجريمة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد مكنت العمليات الأمنية التي تمت مباشرتها خلال أيام المهرجان الأربعة من إيقاف 170 شخصا، من ضمنهم 17 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث من أجل جنح وجنايات مختلفة، فيما الباقي ضبطوا متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية.

وأوضح المصدر ذاته أن القضايا المسجلة بفضاءات المهرجان، ترتبط بالسرقات البسيطة، السكر العلني البين والتخدير مع إلحاق خسائر مادية بالملك العمومي والخصوصي، حيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها أن تشكل خطرا على الغير، واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة.

وأكد ذات المصدر أن باقي قطاعات المدينة، سجلت قضايا تتوزع ما بين تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب السرقة، والسرقات البسيطة، الإتجار في المخدرات، التخدير، السكر والسياقة في حالته وتبادل الضرب والجرح، التحريض على الفساد، وحيازة السلاح الأبيض والتهديد به لارتكاب السرقة.