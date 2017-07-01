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إيقاف نشاط أكبر مروج للأقراص المهلوسة بالبيضاء

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 19:08 إيقاف نشاط أكبر مروج للأقراص المهلوسة بالبيضاء | حوادث و حقوق
إيقاف نشاط أكبر مروج للأقراص المهلوسة بالبيضاء
ألقت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء القبض على شخص أربعيني من ذوي السوابق العدلية مبحوث عنه من أجل الإتجار في الأقراص المهلوسة وذلك الثلاثاء المنصرم.

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ألقت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدارالبيضاء القبض على شخص أربعيني من ذوي السوابق العدلية مبحوث عنه من أجل الإتجار في الأقراص المهلوسة وذلك الثلاثاء المنصرم.

وكشفت مصادر أمنية، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بعد استغلال مجموعة من المعطيات الجنائية ونتائج البحث الميداني، ليتم الإنتقال إلى مسكنه بحي مولاي رشيد وحجز 1036 قرصا مهلوسا نوع ريفوتريل وإكستازي وثلاث هواتف نقالة ومبلغ مالي وسكين من الحجم الصغير.

هذا وحسب المعطيات الأولية للبحث فإن الموقوف مبحوث عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث من أجل السرقة الموصوفة وترويج المخدرات فيما لازالت الأبحاث جارية من أجل تحديد مصدر هذه الأقراص المخدرة.

 

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مولاي رشيد الشرطة القضائية السوابق العدلية حوادث وحقوق شوف تيفي

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