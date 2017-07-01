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بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 18:12 عاجل: خبر غير سار للحجاج المغاربة | مجتمع
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حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال توسع تفشي وباء الكوليرا في اليمن، ليطال الوافدين إلى الأراضي السعودية أثناء موسم الحج في أوائل شتنبر المقبل.

شوف تيفي:

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال توسع تفشي وباء الكوليرا في اليمن، ليطال الوافدين إلى الأراضي السعودية أثناء موسم الحج في أوائل شتنبر المقبل.

وفي الوقت نفسه أشادت المنظمة في بيان صدر اليوم الجمعة، باستعدادات السلطات السعودية لاستضافة الحجاج، بما في ذلك في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة بأن 2-4 ملايين مسلم يشاركون في الحج سنويا، بينهم 1.5-2 مليون أجنبي، وهو أمر يحمل في طياته مخاطر انتشار أمراض مثل حمى الضنك والحمّى الصفراء وفيروس زيكا ومرض المكورات السحائية والكوليرا.

وقال دومينيك ليغروس، خبير منظمة الصحة العالمية المتخصص في مرض الكوليرا، إن السعودية لم تشهد أي تفشي لهذا المرض منذ سنوات طويلة، بفضل جهود مكثفة للرقابة الصحية والفحوص التي تسمح بالكشف عن حالات الإصابة بشكل مبكر.

واعتبر الخبير أن السلطات السعودية جاهزة لاستقبال الحجاج وضمان كافة الظروف الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى المياه وتلبية كافة المتطلبات الصحية.

وأوضحت المنظمة أن فترة الحضانة لمرض الكوليرا لا تتجاوز ساعات عدة. لكن بعد ظهور الأعراض قد يقتل المرض ضحيته خلال ساعات في حال لم يتلق المريض العلاج الضروري. لكن ليغروس حذر من أن أعراض الكوليرا لا تتبين لدى 80% من المرضى. وأكد أن السلطات السعودية لا تجري أي فحوص للوافدين في المطارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا فائدة منها نظرا لخصائص المرض.

ولفتت المنظمة إلى أن تفشي الكوليرا في اليمن قد طال أكثر من 332 ألف شخص. وتؤكد بيانات المنظمة أنه رغم استمرار ازدياد عدد حالات الإصابة الجديدة بنفس الوتيرة - قرابة 6 آلاف حالة يوميا - تراجع عدد الوفيات بقدر كبير، وهو لم يتجاوز 9 وفيات يوميا خلال الأيام الستة الماضية.

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