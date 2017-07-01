حضيو راسكم في الشواطئ: ها شنو وقع مع شفار كيتربص بالمصطافين بشاطئ أصيلة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة خلال الأسبوع الجاري من إلقاء القبض على المسمى '' ع.س'' 36 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات.

"شوف تيفي":

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة خلال الأسبوع الجاري من إلقاء القبض على المسمى " ع.س" 36 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعني باﻷمر حل بمدينة أصيلة قادما من مدينة سوق اﻷربعاء من أجل اقتراف عمليات السرقة بالنشل في حق المصطافين بعدما يندس بينهم في الساحات المزدحمة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المراقبات السرية التي تجريها عناصر الشرطة القضائية بالساحات العمومية المزدحمة ،مكنت من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس وهو ينشل مبلغ مالي قدره 2000 درهم من الجيب الخلفي ﻷحد المصطافين.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة قبل أن تتم إحالته على السجن المحلي بطنجة .