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حصلوه فالعمارة ديالهم مع صاحبتو و منين مبغاش يخرج قتلوه..جريمة بشعة ارتكبها شقيقين بالبيضاء هذه تفاصيلها

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 17:37 حصلوه فالعمارة ديالهم مع صاحبتو و منين مبغاش يخرج قتلوه..جريمة بشعة ارتكبها شقيقين بالبيضاء هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق
حصلوه فالعمارة ديالهم مع صاحبتو و منين مبغاش يخرج قتلوه..جريمة بشعة ارتكبها شقيقين بالبيضاء هذه تفاصيلها
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني من فك لغز جريمة قتل شهدها حي الألفة بالدارالبيضاء بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد تحقيقات مفصلة في ظروف وملابسات الواقعة بمستعجلات مستشفى ابن رشد لجثة

شوف تيفي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني من فك لغز جريمة قتل شهدها حي الألفة بالدارالبيضاء بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد تحقيقات مفصلة في ظروف وملابسات الواقعة بمستعجلات مستشفى ابن رشد لجثة الهالك البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة والتي كانت تحمل جرحا بليغا على مستوى القلب وثلاث جروح على مستوى الساقين.

وفي تفاصيل الجريمة كشف بلاغ صادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن رجل وشقيقته يبلغان من العمر على التوالي 38 و48 سنة جمعهما نزاع بسيط مع الهالك تطور إلى ضرب وجرح راح ضحيتهما الشاب العشريني.

وأضافت المصادر الأمنية، وحسب المعطيات الأولية للبحث تبين على أن مطالبة الجانيين للهالك بمغادرة مدخل العمارة التي يقطنان بها في الوقت الذي كان فيه رفقة فتاة تقطن بالعمارة ذاتها انتهى إلى تبادل الضرب والجرح المفضي إلى الموت.

 

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شقيقان يقتلان مقتبل حوادث وحقوق شوف تيفي

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