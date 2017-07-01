عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها ﻿

بعد حوالي شهر على قطع العلاقات مع ''الدوحة''، أرسل أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، يومه الجمعة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

"شوف تيفي"

بعد حوالي شهر على قطع العلاقات مع "الدوحة"، أرسل أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، يومه الجمعة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، فقد بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الملك سلمان، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير عبد الرحمن الشقيق الأكبر للعاهل السعودي.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن أمس الخميس وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز عن عمر ناهز 86 عاما،

تجدر الإشارة إلى أن كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعوا علاقاتهم مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا.