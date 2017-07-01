 عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير.. خيال ضرب راسو بالبارود فموسم ديال التبوريدة في حد ولا فرج وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. خيال ضرب راسو بالبارود فموسم ديال التبوريدة في حد ولا فرج وهاشنو وقع ليه

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي | دولي

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي

عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها | دولي

عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها

ما بقا ما يعجب..فيديو جد صادم يهز المغاربة: فتاة عريانة ومغيبة وفوق منها جنوية ويمكن تعرضات للاغتصاب واللي صور الفيديو فرحان | حوادث و حقوق

ما بقا ما يعجب..فيديو جد صادم يهز المغاربة: فتاة عريانة ومغيبة وفوق منها جنوية ويمكن تعرضات

هاذ الشي اللي بقا: تاجر مخدرات ملقب بالفاسي دار خمية وسط شاطئ أصيلة وبدا كيبع الحشيش للمصطافين | حوادث و حقوق

هاذ الشي اللي بقا: تاجر مخدرات ملقب بالفاسي دار خمية وسط شاطئ أصيلة وبدا كيبع الحشيش للمصطافين

خطير... شوفو كيفاش كاتستعد كوريا الشمالية للحرب العالمية الثالثة | دولي

خطير... شوفو كيفاش كاتستعد كوريا الشمالية للحرب العالمية الثالثة

شوف شنو وقع لهاد الشاب دار قنطرة راسو قنطرة للصديقة ديالو..تهاية غير متوقعة | بووز

شوف شنو وقع لهاد الشاب دار قنطرة راسو قنطرة للصديقة ديالو..تهاية غير متوقعة

عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا | دولي

عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا

منظر رهيب.. احتراق محرك طائرة سنغفورية.شاهد رد فعل الركاب من النافذة | بووز

منظر رهيب.. احتراق محرك طائرة سنغفورية.شاهد رد فعل الركاب من النافذة

من حقنا نفرحو

عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 17:08 عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها | دولي
عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها
بعد حوالي شهر على قطع العلاقات مع ''الدوحة''، أرسل أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، يومه الجمعة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

"شوف تيفي"

بعد حوالي شهر على قطع العلاقات مع "الدوحة"، أرسل أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، يومه الجمعة، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، فقد بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الملك سلمان، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير عبد الرحمن الشقيق الأكبر للعاهل السعودي.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن أمس الخميس وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز عن عمر ناهز 86 عاما،

تجدر الإشارة إلى أن كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعوا علاقاتهم مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قطر الدوحة الشيخ تميم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي | دولي

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي

خطير... شوفو كيفاش كاتستعد كوريا الشمالية للحرب العالمية الثالثة | دولي

خطير... شوفو كيفاش كاتستعد كوريا الشمالية للحرب العالمية الثالثة

عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا | دولي

عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا

عاجل بالفيديو والصور...استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى | دولي

عاجل بالفيديو والصور...استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شوفو الستاتي أشنو دار فجمهور مهرجان كازا..كايشطحو عريانين | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالفيديو.. شوفو الستاتي أشنو دار فجمهور مهرجان كازا..كايشطحو عريانين

أغرب شطحة فمهرجان كازابالفيديو:لموت ديال الضحك مع | بــووز

أغرب ''شطحة'' فمهرجان كازابالفيديو:لموت ديال الضحك مع

جمهور من نوع خاص في سهرة الستاتي..شوفو الشطيح و الحيحة | خارج البلاطو

جمهور من نوع خاص في سهرة الستاتي..شوفو الشطيح و الحيحة

بالفيديو.. قرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية | خارج البلاطو

بالفيديو.. قرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير.. خيال ضرب راسو بالبارود فموسم ديال التبوريدة في حد ولا فرج وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 1 دقيقة

فيديو جد خطير.. خيال ضرب راسو بالبارود فموسم ديال التبوريدة في حد ولا فرج وهاشنو وقع ليه

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي | دولي

عاجل .. أمريكا لا تملك إثباتا على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي

عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها | دولي

عاجل..بعد قطع العلاقات مع الدوحة: أمير قطر يبعث رسالة للعاهل السعودي..وهذا مضمونها

ما بقا ما يعجب..فيديو جد صادم يهز المغاربة: فتاة عريانة ومغيبة وفوق منها جنوية ويمكن تعرضات للاغتصاب واللي صور الفيديو فرحان | حوادث و حقوق

ما بقا ما يعجب..فيديو جد صادم يهز المغاربة: فتاة عريانة ومغيبة وفوق منها جنوية ويمكن تعرضات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.