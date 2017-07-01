ما بقا ما يعجب..فيديو جد صادم يهز المغاربة: فتاة عريانة ومغيبة وفوق منها جنوية ويمكن تعرضات للاغتصاب واللي صور الفيديو فرحان ﻿

نشر حساب فايبسبوكي قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم يعجز العقل عن إدراكه أو تصديق مضمونه، حيث يوثق لحظة دخول فتاة في عقدها الثاني في غيبوبة وهي عارية بالكامل، وعلى جسدها سكين من الحجم

"شوف تيفي":

نشر حساب فايبسبوكي قبل قليل من يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم يعجز العقل عن إدراكه أو تصديق مضمونه، حيث يوثق لحظة دخول فتاة في عقدها الثاني في غيبوبة وهي عارية بالكامل، وعلى جسدها سكين من الحجم الكبير ولفائف خاصة بـ "الحشيش" وعلبة سيجارة، بينما يصرخ مصور الفيديو فرحا بما توثقه كاميرا هاتفه النقال.

وحسب التعليقات التي صاحبت الفيديو فإنه من المحتمل أن تكون تفاصيله جرت بأحد المناطق المحيطة بمدينة الجديدة، معبرين عن استنكارهم الشديد لمضمونه، حيث ظهرت الشابة وكأنها في حالة تخذير لا تعي بما حولها، وهو ما استغله ملتقط تفاصيل الفيديو الذي ظل يصرخ فرحا وهو يردد عبارات نابية في حقها.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو الصادم، حيث طالب العديد منهم المصالح الأمنية بالتحرك الفوري وإيقاف صاحب الفيديو وأيضا من تورط في تسريبه، موضحين أن الحالة التي كانت عليها الفتاة تؤكد إمكانية تعرضها للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وأيضا احتمال تعرضها للاغتصاب.