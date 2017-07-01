هاذ الشي اللي بقا: تاجر مخدرات ملقب بالفاسي دار خمية وسط شاطئ أصيلة وبدا كيبع الحشيش للمصطافين ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة، خلال الأسبوع الجاري، من إلقاء القبض على المدعو '' الفاسي'' 36 سنة، وذلك عقب تورطه في ترويج المخدرات في قلب الشاطئ.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة، خلال الأسبوع الجاري، من إلقاء القبض على المدعو " الفاسي" 36 سنة، وذلك عقب تورطه في ترويج المخدرات في قلب الشاطئ.

وحسب ما توصلت له"شوف تيفي" من مصدرها فإن المعني باﻷمر المنحدر من مدينة فاس من ذوي السوابق العدلية المتعددة، حل بشاطئ مدينة أصيلة وأقام خيمة بجانب البحر وأخذ في ترويج قطع المخدرات وبعد عملية ترصد ومراقبة تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس .

وأكد المصدر ذاته بأن الموقوف، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة لتعميق البحث معه.