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بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 15:48 عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا | دولي
عاجل: نايضة في مصر وهاشنو وقع لسائحات من أوكرانيا
أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة في حادث اعتداء بواسطة سلاح أبيض في مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر في جنوب مصر، مؤكدة أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط

شوف تيفي:


أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة في حادث اعتداء بواسطة سلاح أبيض في مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر في جنوب مصر، مؤكدة أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المعتدي.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان له، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لاعتدائه على عدد من السياح باستخدام سكين أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم.

وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني أن الحادث أسفر عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة وأنه تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن التحريات المبدئية أفادت بأن هذا المهاجم كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الاعتداء، مشيرا إلى أنه جار استجواب هذا الشخص للوقوف على دوافعه وعلى أبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.


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