عاجل..بنكيران وشباط في جنازة والد عبد الله البقالي ﻿

تعرف مقبرة مدينة العرائش في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجد العديد من الشخصيات السياسية البارزة، التي حلت بها من أجل المشاركة في مراسيم تشييع جنازة والد عبد البقالي مدير جريدة العلم ورئيس

"شوف تيفي":



تعرف مقبرة مدينة العرائش في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجد العديد من الشخصيات السياسية البارزة، التي حلت بها من أجل المشاركة في مراسيم تشييع جنازة والد عبد البقالي مدير جريدة العلم ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.



وحضر إلى جنازة والد البقالي كل من حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه المعروفة إعلاميا وسياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن والد عبد الله البقالي، فارق الحياة أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 سنة على إثر وعكة صحية ألمت به.



