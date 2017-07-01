خطير..بعد رضيعة الهاروشي بالبيضاء: اختطاف رضيع والخاطف يطالب بفدية بإنزكان..ها شنو وقع+تفاصيل مثيرة ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، مساء أمس الخميس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف، والاحتجاز وطلب فدية مع تعريض حياة رضيع للخطر.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان، مساء أمس الخميس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف، والاحتجاز وطلب فدية مع تعريض حياة رضيع للخطر.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" من مصدرها فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه، والذي حل ضيفا على منزل خاله قادما من إحدى مدن المملكة، استغل ثقة هذا الأخير وعمد ، زوال اليوم، إلى اختطاف طفل رضيع لم يتجاوز سنته الثانية بعد، وفرّ نحو وجهة مجهولة ثم شرع في مساومة خاله في مبلغ مالي مهم مقابل استعادة الرضيع.

وأوضح المصدر ذاته أن منطقة الأمن بإنزكان، كانت قد استنفرت مختلف وحداتها فور تلقيها بلاغا من أسرة الرضيع، وتم تكثيف الأبحاث والتحريات بإشراف مباشر من رئيس المنطقة، ما أفضى إلى الوصول، في ظرف قياسي، إلى مكان تواجد المشتبه فيه داخل أحد نوادي الانترنيت والذي كان يتواصل من خلاله مع الأسرة، فتم إيقافه وتحرير الضحية.

وأكد ذات المصدر أن تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما جرى تسليم الرضيع لأسرته.