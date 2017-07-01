عاجل..بالموازاة مع صلاة الجمعة: معركة دامية بالأسلحة البيضاء تهز سلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي سيدي موسى بالقرب ما يسمى بحفرة ''القشة'' بمدينة سلا، شهد قبل صلاة الجمعة، واقعة جد خطيرة، أبطالها شبابذ، دخلوا في معركة دامية، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي سيدي موسى بالقرب ما يسمى بحفرة "القشة" بمدينة سلا، شهد قبل صلاة الجمعة، واقعة جد خطيرة، أبطالها شبابذ، دخلوا في معركة دامية، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بمعركة نشبت بين شقيقن ومجموعة من الشباب بسبب تصفية حسابات، ما أسفر عن إصابة الشقيقن بجروح جد خطيرة تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف أحد المتورطين في هذه المعركة والذي كان الطرف المتسبب في الواقعة.