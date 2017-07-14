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جد مؤلم وبالصور..ولد لفشوش تحرش بفتاة عروسة وقتلها نواحي صفرو..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 13:41 جد مؤلم وبالصور..ولد لفشوش تحرش بفتاة عروسة وقتلها نواحي صفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
جد مؤلم وبالصور..ولد لفشوش تحرش بفتاة عروسة وقتلها نواحي صفرو..وهذه هي التفاصيل
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جد مؤلمة، بخصوص وفاة شابة في عمر الزهور بعد 6 أشهر من زواجها من عسكري بمنطقة رباط الخير نواحي صفرو، بعد أن قام شخص قيل إنه من أثرياء المنطقة بدهسها.

"شوف تيفي":

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات جد مؤلمة، بخصوص وفاة شابة في عمر الزهور بعد 6 أشهر من زواجها من عسكري بمنطقة رباط الخير نواحي صفرو، بعد أن قام شخص قيل إنه من أثرياء المنطقة بدهسها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بـ "أميمة" البالغة من العمر قيد حياتها 21 سنة، سافرت قبل مدة إلى مدينة القنيطرة من أجل إنهاء بعض الوثائق الخاصة بزواجها بعسكري، ومباشرة بعد عودتها لمنطقة رباط الخير، تفاجأت بشخص على سيارة وهو يقوم بمطاردتها في محاولة منه إقناعها للركوب معه، وأمام رفضها الاستجابة له ولتحرشاته الجنسية، أقدم على دهسها بسيارته ما تسبب في تعرضها لإصابات جد خطيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن "أميمة" تم وضعها بقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بفاس، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى السويسي بالرباط نظرا لتدهور حالتها الصحية، لكنها فارقت الحياة قبل أسابيع داخل قسم الإنعاش بهذا المستشفى.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الضحية، عبرت عن أسفها واستنكارها الشديد لمضمون الدرك الملكي الذي اعتبر أن الأمر هو مجرد حادثة سير ولا وجود لدليل يؤكد تعمد صاحب السيارة دهس الفتاة.



 

 

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المغرب شوف تيفي أميمة العروس عسكري

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