تصوير ''سيليا'' وباقي المعتقلين بعكاشة عراة يعيد الإحتقان والغضب من جديد وسط صمت رسمي ﻿

يعم غضب شديد في أوساط نشطاء حراك –الريف مباشرة بعد نشر أخبارعلى موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تفيد بإلتقاط فيديو لجميع المعتقلين الموجودين بسجن عكاشة خاصة الذين قيل سابقا بأنهم تعرضوا للتعذيب

شوف تيفي



يعم غضب شديد في أوساط نشطاء حراك –الريف مباشرة بعد نشر أخبارعلى موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، تفيد بإلتقاط فيديو لجميع المعتقلين الموجودين بسجن عكاشة خاصة الذين قيل سابقا بأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب أثناء إعتقالهم.



وحذر العديد من نشطاء حراك-الريف أن نشر أي فيديو جديد لزعماء حراك- الريف سينهي أي أمل في إعادة الهدوء المنشود وإقبار أزمة الريف، والتي أضحت حديث صالونات سياسية ومنظمات حقوقية دولية.



وأمام صمت رسمي، قامت صفحات فايسبوكية يشرف عليها حقوقيين بنشر خبر إلتقاط فيديو لجميع معتقلي حراك-الريف مماثل للذي سرب لزعيم حراك- الريف ''ناصر الزفزافي''، حيث يستدل ناشروا الخبر بأن المسؤولين قاموا بتصوير جميع المعتقلين الذين أعلن بأنهم تعرضوا للتعذيب.





