 نجم ريال مدريد يتضامن مع اللاعب المغربي الواعد عبد الحق النوري بعد أزمته الصحية الخطيرة ﻿
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نجم ريال مدريد يتضامن مع اللاعب المغربي الواعد عبد الحق النوري بعد أزمته الصحية الخطيرة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 12:19 نجم ريال مدريد يتضامن مع اللاعب المغربي الواعد عبد الحق النوري بعد أزمته الصحية الخطيرة | سبور
نجم ريال مدريد يتضامن مع اللاعب المغربي الواعد عبد الحق النوري بعد أزمته الصحية الخطيرة
نشر نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإجتماعي تويتر تغريدة يتضامن من خلالها مع اللاعب الواعد المغربي عبد الحق النوري إُثر إصابته بأزمة قلبية،

شوف تيفي 

نشر نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإجتماعي تويتر تغريدة يتضامن من خلالها مع اللاعب الواعد المغربي عبد الحق النوري إُثر إصابته بأزمة قلبية، خلال المباراة التي جمعت ناديه أجاكس أمستردام بفيردربريمين الألماني الأسبوع المنصرم. 

وجاءت في تغريدة راموس stay strong والتي تعني إبقى قويا، هذا وبعد نشره للتدوينة الأخيرة، تفاعل عدد كبير من متتبعيه حيث عبروا عن سعادتهم بتضامن نجم كبير مثل راموس مع اللاعب المغربي الشاب عبد الحق النوري.

من جهة، كشفت مجموعة من التقارير نقلا عن تصريحات أخ عبد الحق النوري لاعب أجاكس أمستردام الهولندي أن الأطباء المهتمين بحالة اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما أشعروا أفراد عائلته أنه في حالة استفاقته من الغيبوبة فإنه لن يكون باستطاعته التفكير و لا الأكل و لا حتى الكلام أو المشي، بل ومن الممكن ألايتعرّف على من يحيطون به. 

 

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راموس عبد الحق النوري أزمته الصحية

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