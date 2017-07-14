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ياربي السلامة.. عروس جميلة تنتحر بعد زواجها بأيام بسبب تشكيك زوجها في عذريتها+صور وتفاصيل صادمة

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 12:14 ياربي السلامة.. عروس جميلة تنتحر بعد زواجها بأيام بسبب تشكيك زوجها في عذريتها+صور وتفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
ياربي السلامة.. عروس جميلة تنتحر بعد زواجها بأيام بسبب تشكيك زوجها في عذريتها+صور وتفاصيل صادمة
اتهم رجل في طاجيكستان، بدفع زوجته للانتحار، نتيجة ضغطه عليها لإجراء اختبار العذرية، وقراره الزواج بامرأة أخرى، بعد تشكيكه في نتائج الاختبار.

"شوف تيفي"


اتهم رجل في طاجيكستان، بدفع زوجته للانتحار، نتيجة ضغطه عليها لإجراء اختبار العذرية، وقراره الزواج بامرأة أخرى، بعد تشكيكه في نتائج الاختبار.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد قتلت راجابي خورشيد، البالغة من العمر قيد حياتها 18 عاما، نفسها عن طريق شرب جرعة قاتلة من الخل، بعد 40 يوما على زواجها من زعفر بيروف، البالغ من العمر 24 عاما.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه وبالرغم من اجتياز العروس لاختبار حكومي مطلوب قبل الزواج، بما في ذلك اختبار العذرية، اعترف بيروف أنه أخذ عروسه لاختبارين آخرين، وكلاهما نجحت فيهما، إلا أنه لم يصدق.

وقالت أسرة الفتاة إن ابنتهما قالت لهما على فراش الموت إنها شعرت بضغوط كبيرة لقبول مطالب بيروف بزوجة ثانية، و"لا يمكن أن تحتمل ذلك لفترة أطول".

وقالت والدة الفتاة "إن ابنتي ضحية العنف ولم يكن لها أبدا صديق ولم تمارس الجنس مع أي شخص"، بينما دافع الزوج عن نفسه قائلا "أعطتني زوجتي اعترافًا خطيًا بأنها تسمح لي بالحصول على زوجة ثانية لأنها لم تكن عذراء عندما تزوجنا".

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المغرب شوف تيفي العذرية الانتحار طاجيكستان العروس العذرية

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