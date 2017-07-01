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شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 11:41 شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال | حوادث و حقوق
شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال
علمت شوف تيفي أن المصالح الأمنية التي تسهر على مراقبة محطة القطار بمدينة فاس، تمكنت من إلقاء القبض على شخص بعد الاشتباه في تورطه بحيازة المخدرات.
شوف تيفي
 
علمت شوف تيفي أن المصالح الأمنية التي تسهر على مراقبة محطة القطار بمدينة فاس، تمكنت من إلقاء القبض على شخص بعد الاشتباه في تورطه بحيازة المخدرات. 
 
وكشفت مصادر مطلعة أنه وعند إخضاع الأمتعة  المحمولة للشخص لتفتيش دقيق، تم العثور على كمية من مخدر الشيرا تزن 01 كلغ عبارة عن صفائح مخبأة بعناية، لا تثير الشبهات بداخل علب فارغة لمنتوج الحليب المبستر. 
 
ومن أجل تعميق البحت تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة. 
 
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