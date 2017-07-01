 وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال | حوادث و حقوق

شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال

وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام | بوليتيك

وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام

هام للراغبين في ولوج الشرطة: هذه شروط مباريات التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني | مجتمع

هام للراغبين في ولوج الشرطة: هذه شروط مباريات التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل عبد الله البقالي | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي''

القضاء يدخل على خط الإعتداء على رئيس بلدية أزمور | مجتمع

القضاء يدخل على خط ''الإعتداء'' على رئيس بلدية أزمور

مثير وبالصورة..سعد المجرد عايش الحياة وكيتجول بهذه المركبة بشوارع باريس | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..سعد المجرد عايش الحياة وكيتجول بهذه المركبة بشوارع باريس

أحكام تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما أدينوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب بالمغرب | مجتمع

أحكام تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما أدينوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

جد مؤلم..شاب ملقاش خدمة وهو ينتاحر في آسفي..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد مؤلم..شاب ملقاش خدمة وهو ينتاحر في آسفي..وهذه هي التفاصيل

فيديو عاجل..مي عيشة مرة أخرى أمام العمود | بووز

فيديو عاجل..''مي عيشة'' مرة أخرى أمام العمود

من حقنا نفرحو

وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 11:28 وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام | بوليتيك
وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام
رغم التستر الشديد والنفي الذي يبديه مسؤولون حكوميون وقيادات أحزاب بالأغلبية، علمت ''شوف تيفي'' أن حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالمياه والغابات والتنمية القروية، هدد بتقديم إستقالته من منصبه

شوف تيفي

 

رغم التستر الشديد والنفي الذي يبديه مسؤولون حكوميون وقيادات أحزاب بالأغلبية، علمت "شوف تيفي" أن حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالمياه والغابات والتنمية القروية، هدد بتقديم إستقالته من منصبه الحكومي إحتجاجا على إقصائه من المهام التي يمنحها له التعيين على رأس القطاع الحكومي.

ووفق ذات المصدر، فقد ترأس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وقيادات بالحزب إجتماعا سريا مع حمو أوحلي، لإمتصاص غضبه من تأخر تحديد مهامه،رغم الظهير الملكي الذي وقعه رئيس الحكومة بالعطف والذي يضعه على رأس قطاع المياه والغابات والتنمية القروية.

وإستنادا لذات المصدر، فقد طالب العنصر من كاتب الدولة الغاضب منح بعض الوقت لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإصدار مرسوم وقرار حول الموضوع لتحديد الإختصاصات في القادم من الأيام، فيما كشف مصدر من حزب السنبلة، أن كاتب الدولة متمسك بموقفه، وأنه لن يقبل المنصب دون مهام.

 

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة السنبلة الحزب أوحلي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تزايد الإحتجاجات...الحكومة تطلق برنامجا لزيارة جهات المملكة والبداية من بني ملال | بوليتيك

بعد تزايد الإحتجاجات...الحكومة تطلق برنامجا لزيارة جهات المملكة والبداية من بني ملال

رجال الحموشي يسقطون احميدو أحد أهم تجار الكوكايين والهروبين بطنجة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون ''احميدو'' أحد أهم تجار الكوكايين والهروبين بطنجة

سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني | بوليتيك

سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني

عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب البيجيدي المعتقلين بسجن سلا | بوليتيك

عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب ''البيجيدي '' المعتقلين بسجن سلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مهرجان الدار البيضاء .. الأغنية الشبابية تلهب حماس الجمهور | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

بالفيديو.. مهرجان الدار البيضاء .. الأغنية الشبابية تلهب حماس الجمهور

بالفيديو.. شاهد المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية الصيد في غرب إفريقيا | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية الصيد في غرب إفريقيا

المغرب .. قرار ترسيم الحدود قرار سيادي بأبعاد تنموية | قنوات أخرى

المغرب .. قرار ترسيم الحدود قرار سيادي بأبعاد تنموية

بالفيديو.. نظام جديد لمحاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو.. نظام جديد لمحاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

شدوه البوليس ولقاو عندو الحشيش .. شوفو شحال

وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام | بوليتيك

وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام

هام للراغبين في ولوج الشرطة: هذه شروط مباريات التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني | مجتمع

هام للراغبين في ولوج الشرطة: هذه شروط مباريات التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل عبد الله البقالي | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.