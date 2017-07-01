وزير في حكومة سعد الدين العثماني يهدد بالإستقالة لغياب المهام ﻿

رغم التستر الشديد والنفي الذي يبديه مسؤولون حكوميون وقيادات أحزاب بالأغلبية، علمت ''شوف تيفي'' أن حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالمياه والغابات والتنمية القروية، هدد بتقديم إستقالته من منصبه

شوف تيفي

رغم التستر الشديد والنفي الذي يبديه مسؤولون حكوميون وقيادات أحزاب بالأغلبية، علمت "شوف تيفي" أن حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالمياه والغابات والتنمية القروية، هدد بتقديم إستقالته من منصبه الحكومي إحتجاجا على إقصائه من المهام التي يمنحها له التعيين على رأس القطاع الحكومي.

ووفق ذات المصدر، فقد ترأس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وقيادات بالحزب إجتماعا سريا مع حمو أوحلي، لإمتصاص غضبه من تأخر تحديد مهامه،رغم الظهير الملكي الذي وقعه رئيس الحكومة بالعطف والذي يضعه على رأس قطاع المياه والغابات والتنمية القروية.

وإستنادا لذات المصدر، فقد طالب العنصر من كاتب الدولة الغاضب منح بعض الوقت لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإصدار مرسوم وقرار حول الموضوع لتحديد الإختصاصات في القادم من الأيام، فيما كشف مصدر من حزب السنبلة، أن كاتب الدولة متمسك بموقفه، وأنه لن يقبل المنصب دون مهام.