هام للراغبين في ولوج الشرطة: هذه شروط مباريات التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني ﻿

كشف موقع ''الوظيفة'' عن شروط التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر إعلانا عن الشروط فقط وليس إعلانا عن إنطلاق المباريات.

"شوف تيفي" :

كشف موقع "الوظيفة" عن شروط التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر إعلانا عن الشروط فقط وليس إعلانا عن إنطلاق المباريات.

وأوضح الموقع المتخصص في الوظيفة أن الشروط هي على الشكل التالي:

ـ أن يكون المرشح (ة) من جنسية مغربية؛

ـ أن يكون مؤهلا نفسيا للوظيفة المطلوبة؛

ـ أن يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين.

وحسب أنواع المباراة فهناك شروط أخرى:



-عميد شرطة: 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة، و الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، وبالنسبة للطول 1m70 للذكور و1m67 للاناث.

-ضابط شرطة:21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة، ودبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما،وبالنسبة للطول 1m70 للذكور و1m67 للاناث.

-ضابط أمن: :21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة، ودبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما، 1m73 للذكور و1m67 للاناث.

-مفتش شرطة:21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة، وشهادة النجاح بفصلين (S1-S2) في السنة الاولى من الدراسات الجامعية، ووبالنسبة للطول 1m70 للذكور و1m67 للاناث.

-حارس أمن:21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة، ودبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما، 1m73 للذكور و1m67 للاناث.



وأكد موقع الوظيفة عدم وجود مباراة خاصة بالخيالة أو الشرطة العلمية أو شرطة المرور أو شرطة الحدود أو شرطة الدراجات أو الشرطة السياحية أو الشرطة القضائية، فالمباريات تكون عامة وبعد فترة التدريب يتم اختيار الأشخاص حسب المواصفات المطلوبة والمؤهلات البدنية والعلمية للمرور إلى تكوين التخصص.