 النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي'' ﻿
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النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل عبد الله البقالي | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي''

من حقنا نفرحو

النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي''

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 11:18 النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل عبد الله البقالي | صحافة
النقابة الوطنية للصحافة تعزي والد الزميل ''عبد الله البقالي''
توصلت ''شوف تيفي'' بتعزية من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد تلقيها،''لنبأ وفاة المشمول برحمة الله وعفوه ورضوانه، الفقيه الصادق البقالي، والد الزميل عبدالله البقالي، مدير جريدة '' العلم ''، ورئيس

شوف تيفي  

    

توصلت "شوف تيفي" بتعزية من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد تلقيها،"لنبأ وفاة المشمول برحمة الله وعفوه ورضوانه، الفقيه الصادق البقالي، والد الزميل عبدالله البقالي، مدير جريدة " العلم "، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب".

ووفق نص تعزية النقابة، "فأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصادق العزاء وخالص عبارات المواساة للزميل عبدالله البقالي، ولكافة أفراد أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته، وأن يلهم أهله، جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء".

 

 

 

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