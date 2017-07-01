القضاء يدخل على خط ''الإعتداء'' على رئيس بلدية أزمور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس البلدي لأزمور كلف محاميا بمدينة الجديدة لوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة اليوم الجمعة، بعد الإعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس بعد مشاداة كلامية مع

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس البلدي لأزمور كلف محاميا بمدينة الجديدة لوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة اليوم الجمعة، بعد الإعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس بعد مشاداة كلامية مع أحد المواطنين تحولت إلى أحداث عنف.



وصرح مصدر مطلع، أنه لحدود هذه اللحظات لم يتم بعد الإستماع لرئيس بلدية أزمور، وكذا المواطن الذي قال بأنه اعتدى عليه، حيث ينتظر أن يأمر وكيل الملك بفتح تحقيق مباشرة بعد توصله بشكاية للمتضرر، لمعرفة ملابسات الموضوع بشكل رسمي.



وحسب ذات المصادر، فالمعلومة الوحيدة المتوفرة هي الصور التي نشرها مقربون من رئيس البلدية بعد نقله نحو المستشفى من مقر البلدية جراء دخوله في مشاداة لفظية وجسدية عنيفة مع أحد المواطنين لأسباب تبقى غير معروفة لحدود اليوم.



هذا، وقال مصدر من داخل فيدرالية اليسار، أن قادة التنظيم السياسي، يتابعون الملف عن كتب بل قام أحد زعماء الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية من الإتصال بوزير الداخلية لإخباره بالحادث.





