أحكام تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما أدينوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب بالمغرب ﻿



"شوف تيفي"+"و م ع"



قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أمس الخميس، بأحكام تتراوح بين خمس سنوات و 20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما أدينوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.



وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي (ص،إ) ب 20 سنة سجنا نافذا، وب 18 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين (م ، د) و (س،أ)، وب 10 سنوات نافذة في حق خمسة متهمين، فيما أصدرت حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذة الحميع من أجل تهم " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخيرة خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال وتنظيم إرهابي، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال تكون جريمة إرهابية".



وكانت المصالح الأمنية، قد أفادت في بلاغ لها، أنها تمكنت خلال شهر شتنبر 2015 من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط بعدد من مدن المملكة وكانت لها مخططات تخريبية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مضيفة أن أفراد هذه الخلية التي كانت موالية لتظيم " داعش" كانوا يطلقون عليها اسم " خلية جند الخلافة في المغرب".



من جهة أخرى قضت المحكمة في ملف آخر بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد إدانتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة والتحريض على أفعال تكون جريمة إرهابية ".



