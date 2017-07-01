جد مؤلم..شاب ملقاش خدمة وهو ينتاحر في آسفي..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز حي مولاي الحسن بآسفي، ليلة الخميس الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته فاجأة ودون سابق إنذار.

"شوف تيفي"



اهتز حي مولاي الحسن بآسفي، ليلة الخميس الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته فاجأة ودون سابق إنذار.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مسفيوية فإن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 28 سنة، مطلق وله ابنة، دخل أخيرا في أزمة نفسية حادة، بعد فشله في العثور عن عمل، وأيضا في العودة إلى طليقته بعد أشهر من انفصالهما، ليقرر في لحظة ضعف إنهاء حياته.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بمنزل الهالك وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات واقعة الانتحار، بينما تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.