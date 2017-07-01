أمن فاس يعتقل ثلاث أشخاص تسببوا بقطع الكهرباء عن المدينة ﻿

تمكنت مصالح أمن فاس من إلقاء القبض على تلاتة أشخاص أحدهم قاصر من أجل محاولة سرقة أسلاك كهربائية بحي سكني وسط المدينة.

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تمكنت مصالح أمن فاس من إلقاء القبض على تلاتة أشخاص أحدهم قاصر من أجل محاولة سرقة أسلاك كهربائية بحي سكني وسط المدينة.

وأدت هذه السرقات إلى إلحاق خسائر مادية بالشبكة الكهربائية، المزودة لتلك المنطقة.

وجاء اعتقال المعنيين بالأمر، بعد تلقي شكايات في الموضوع من طرف المصلحة والمختصة، وكذا بعض المواطنين، فتجندت العناصر الأمنية وتمكنت من رصد مكان تواجدهم بإحدى الأنفاق الخاصة بتزويد الأحياء السكنية بالكهرباء، مستعملين منشار لبتر الأسلاك الكهربائية، وقد تم إلقاء القبض عليهم، رغم محاولة فاشلة للفرار.

ومن أجل تعميق البحث تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت اشراف النيابة العامة.



