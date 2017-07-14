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عاجل بالفيديو والصور...استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 09:45 عاجل بالفيديو والصور...استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى | دولي
عاجل بالفيديو والصور...استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى
كشفت وسائل إعلام ''فلسطينية'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن اشتباكا مسلحا بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، داخل المسجد الأقصى، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

''شوف تيفي''

 

كشفت وسائل إعلام ''فلسطينية'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن اشتباكا مسلحا بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، داخل المسجد الأقصى، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ثلاثة شبان فلسطينيين، دخلوا المسجد الاقصى من جهة باب حطة، وأطلقوا الرصاص على مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ثم انتقلوا إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة وسط تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، ما أدى الى مقتل عنصرين من قوات الاحتلال، وأصيب آخرون بجروح، وذلك قبل أن يستشهد الشبان الثلاثة بالمسجد الأقصى.

وأكدت المصادر ذاتها أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت حراس المسجد، وقررت عدم السماح بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



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