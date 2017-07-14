صادم وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات من الكْروبات: كروب فايسبوكي كيستغل البنات ..والقضية فيها تصاورهم عريانات و كايمارسو الجنس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية تفيد أن هناك أحد ''الكروبات'' الفايسبوكية، من المحتمل أنه تورط في تصوير فتيات عاريات بالإضافة إلى إرغامهن على ممارسة الجنس مقابل عدم نشر صورهن المخلة بالحياء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية تفيد أن هناك أحد ''الكروبات'' الفايسبوكية، من المحتمل أنه تورط في تصوير فتيات عاريات بالإضافة إلى إرغامهن على ممارسة الجنس مقابل عدم نشر صورهن المخلة بالحياء.

وطالبت هذه الشكاية الفتيات المغربيات بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الانضمام لهذه المجموعات الفايسبوكية، موضحة أن ''بنات الناس'' سقطوا ضحية ، بعد أن تم التغرير بهن، ليجدن أنفسهن مرغمات على ممارسة الجنس تجنبا لفضيحة نشر صورهن.

وأوضحت هذه الشكاية أن هذه المجموعات الفايسبوكية تحمل أسماء لها علاقة بالزواج وعلاقات الصداقة، مثل ''العازبات'' أو ''الراغبات في الزواج'' أو ''العزاب'' .