خطير..بالموازاة مع إضراب البرانس بالبيضاء: البوليس شدو بزناس عندو لحشيش ويلاه حط 10 المليون في البنك ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة برانس مولاي عبد الله'' وسط البيضاء وبالموازاة مع الإضراب الذي نظمته المحلات التجارية احتجاجا على احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي، شهدت يومه الخميس، واقعة مثيرة،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة برانس مولاي عبد الله'' وسط البيضاء وبالموازاة مع الإضراب الذي نظمته المحلات التجارية احتجاجا على احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي، شهدت يومه الخميس، واقعة مثيرة، بطلها تاجر مخدرات تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية مهمة من الحشيش معدة للترويج.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أفراد فرقة الشرطة السياحية، انتابتهم شكوك حول تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص على مستوى برانس مولاي عبد الله، وخلال تفتيشه، وجدوا بحوزته كمية مهمة من الحشيش ومبلغا ماليا تحصل عليه من عملية بيع هذا المخدر، بالإضافة إلى ورقة بنكية، تؤكد قيامه صباح اليوم الخميس، بوضع مبلغ مالي تصل قيمته لـ 10 ملايين سنتيم بإحدى الوكالات البنكية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر وفور إيقافه، تم نقله من طرف الفرقة السياحية إلى إحدى دوائرها قبل تسليمه للشرطة القضائية لتعميق البحث معه.