بعد تزايد الإحتجاجات...الحكومة تطلق برنامجا لزيارة جهات المملكة والبداية من بني ملال ﻿

أعلن سعد الدين العثماني أن الحكومة أعدت برنامجا لزيارة مختلف مناطق المغرب للاطلاع على مختلف المشاريع الجهوية وتسريعها والتواصل مع المجالس الجهوية والمسؤولين بالأقاليم.

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أعلن سعد الدين العثماني أن الحكومة أعدت برنامجا لزيارة مختلف مناطق المغرب للاطلاع على مختلف المشاريع الجهوية وتسريعها والتواصل مع المجالس الجهوية والمسؤولين بالأقاليم.

وكشف رئيس الحكومة، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح يوم الخميس 13 يوليوز 2017، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سينتقل عدد من الوزراء إلى جهة بني ملال خنيفرة للاطلاع على سير المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، ومعالجة أي صعوبة تعترضه، داعيا الوزراء إلى الاستعداد المسبق والجيد لهذه الزيارات.



وشدد رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، بأنه واعي بكون مجموعة من مناطق المغرب لم تستفد من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعدالة المجالية التي هي ضمن أولويات الحكومة وسيعمل على تحقيق تنمية عادلة موزعة على مختلف الجهات.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الحكومة أن قيادة البرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك ستقوم بزيارة ميدانية بالمنطقة للاطلاع على المراحل التي قطعها البرنامج والتوقف عند الصعوبات التي تواجهه.



وتأتي التصريحات الجديدة، بعد وعود سابقة لرئيس الحكومة، بأن الوزراء سيقومون بزيارة المناطق التي تعرف الإحتجاجات المطالبة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.