 صادم وبالصور..مغربي قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية أهدى حزاما ناسفا لزوجته ﻿
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صادم وبالصور..مغربي قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية أهدى حزاما ناسفا لزوجته | حوادث و حقوق

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صادم وبالصور..مغربي قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية أهدى حزاما ناسفا لزوجته

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 02:49 صادم وبالصور..مغربي قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية أهدى حزاما ناسفا لزوجته | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..مغربي قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية أهدى حزاما ناسفا لزوجته
كشف موقع الصحيفة البريطانية ''ديلي ميل''، خلال الأسبوع الجاري، أن المغربي محمد حمدوش ''كوكيتو'' المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية أو''قاطع الرؤوس'' كما يلقب، أهدى لعروسه حزاما ناسفا إنتحاريا كهدية

''شوف تيفي''

كشف موقع الصحيفة البريطانية ''ديلي ميل''، خلال الأسبوع الجاري، أن المغربي محمد حمدوش ''كوكيتو'' المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية أو''قاطع الرؤوس'' كما يلقب، أهدى لعروسه حزاما ناسفا إنتحاريا كهدية زواجهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمر يتعلق بإسبانبة من أصول مغربية، فرت من إسبانيا إلى سوريا لتتزوج من المغربي المذكور، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعتبر من أخطر عناصر التنظيم وأكثرهم توحشا، نظرا لظهوره سابقا في صور وهو يحمل رؤسا لضحايا قام بقتلهم.

وأكدت ''الدالي ميل'' أن المغربية تدعى أسيا أحمد محمد، تركت بيتها في مدينة سبتة قبل ثلاث سنوات، قبل أن تتزوج من المغربي محمد حمدوش، وقد تم القبض عليها ومعها المدعوة فاطمة أكيل لغميش من قبل السلطات التركية، خلال محاولتهما الهروب إلى أوروبا، وقد تم تسليمهما أول أمس الثلاثاء إلى السلطات الأسبانية.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حزام ناسف الزوجة المغربية الإسبانية

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