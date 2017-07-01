 وقفة احتجاجية لحراس السيارات بالبيضاء ضد شركة حرمتهم من لقمة العيش ووضعت عدادات خاصة بركن السيارات ﻿
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وقفة احتجاجية لحراس السيارات بالبيضاء ضد شركة حرمتهم من لقمة العيش ووضعت عدادات خاصة بركن السيارات

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 02:35 وقفة احتجاجية لحراس السيارات بالبيضاء ضد شركة حرمتهم من لقمة العيش ووضعت عدادات خاصة بركن السيارات | مجتمع
وقفة احتجاجية لحراس السيارات بالبيضاء ضد شركة حرمتهم من لقمة العيش ووضعت عدادات خاصة بركن السيارات
نظم العشرات من حراس السيارات، وقفة احتجاجية، يومه الخميس، على مستوى شارع بئر أنزران، وذلك لمطالبة السلطات المحلية بمنع شركة من استغلال إحدى المناطق بالعاصمة الاقتصادية.

شوف تيفي

نظم العشرات من حراس السيارات، وقفة احتجاجية، يومه الخميس، على مستوى شارع بئر أنزران، وذلك لمطالبة السلطات المحلية بمنع شركة من استغلال إحدى المناطق بالعاصمة الاقتصادية.

وأوضح المحتجون الذين بلغ عددهم حوالي 50 شخصا، أن هذه الشركة، استغلت إحدى المناطق بالبيضاء، ووضعت بها عدادات الوقوف الخاصة بالسيارات، وهو ما تسببب بالتالي في حرمان العديد من حراس السيارات من مصدر رزقهم الوحيد.

وطالب سعيد المهتدي المنسق العام لجمعية حراس الارصفة بالدارالبيضاء، خلال مشاركته بهذه الوقفة الاحتجاجية بضرورة ايجاد حل فوري ومستعجل ينهي تواجد العدادات التابعة للشركة ويعطي لحراس السيارات المتضررين أملا جديدا في الحياة يمكنهم من الحصول على لقمة العيش.

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