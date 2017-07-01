فيديو صادم يرعب المغاربة...شوفو اللعب الخايب: فتاة تهدد حياة صديقتها بسلاح أبيض ''جنوية'' بأكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، بطلاته شاباتان في مقتبل العمر، ظهرتا خلاله وهما تقومان بحركات جد خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، بطلاته شاباتان في مقتبل العمر، ظهرتا خلاله وهما تقومان بحركات جد خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق، فتاة وهي تتظاهر بقتل صديقتها بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وقد أوضح ناشرو الفيديو أن لقطاته تم تصويرها أخيرا بمنطقة القليعة ضواحي مدينة أكادير.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الشديدة، واصفين مضمونه بالمرعب والخطير، والذي كان من المحتمل أن ينتهي بجريمة بدون قصد، تدخل بسبب إحدى الفتاتين إلى السجن وتدفن الثانية تحت التراب بسبب لحظة طيش، ومن جهة أخرى طالب نشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوص الوصول إلى الهدف من وراء تسريبه بمواقع التواصل الاجتماعي.