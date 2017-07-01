هاشكون غادي يعوض شرين وكاظم الساهر في برنامج ''ذي فويس'' ﻿

بعدما أعلنت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عن انسحابها من المشاركة فى برنامج اكتشاف المواهب ''ذي فويس''، الذي يتم التحضير لموسمه الرابع، فضلا عن انسحاب الفنان العراقي كاظم الساهر هو الآخر،

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بعدما أعلنت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عن انسحابها من المشاركة فى برنامج اكتشاف المواهب ''ذي فويس''، الذي يتم التحضير لموسمه الرابع، فضلا عن انسحاب الفنان العراقي كاظم الساهر هو الآخر، كشفت مصادر عربية مطلعة أن شبكة قنوات ''mbc'' بدأت في التفاوض مع عدد من النجوم، من بينهم النجمة اللبنانية إليسا، وهي البديلة الأقرب لخلافة شيرين في البرنامج .

من جهة أخرى وبعد إعلان كاظم الساهر انسحابه من ''ذي فويس كيدز''، فمن المنتظر أن يحل المطرب الفلسطيني محمد للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال The Voice Kids بديلا للقيصر، ليصبح العضو الثالث في البرنامج بجانب النجم المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم.