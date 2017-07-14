بالصورة..هاعلاش خسرات نافورة كازا الجديدة ﻿

وأخيرا وبعد أسابيع من البحث عن السبب الكامن وراء توقف نافورة الدار البيضاء الجديدة عن العمل، تمكن عمال الصيانة من الوصول إلى مكان الخلل، حيث تأكد لهم أن حبات الذرة التي يقوم زوار النافورة برميها

''شوف تيفي''

وأخيرا وبعد أسابيع من البحث عن السبب الكامن وراء توقف نافورة الدار البيضاء الجديدة عن العمل، تمكن عمال الصيانة من الوصول إلى مكان الخلل، حيث تأكد لهم أن حبات الذرة التي يقوم زوار النافورة برميها إلى طيور الحمام، كانت سببا في انسداد الأنابيب والقنوات التي تزودها بالمياه.

وكانت ''نافورة'' البيضاء الجديدة والتي صرف لأجلها مجلس المدينة الملايين حتى تعوض النافورة التاريخية للمدينة تعطلت عن العمل، وقد وجد فريق للصيانة صعوبة في إصلاحها.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من زوار النافورة، عبروا عن دهشتهم الكبيرة وصدمتهم بسبب توقفها عن ضخ المياه فجأة ودون سابق إنذار، معبرين عن استغرابهم لوقوع عطل بها بعد أيام قليلة فقط من بداية عملها.