رجال الحموشي يسقطون ''احميدو'' أحد أهم تجار الكوكايين والهروبين بطنجة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية صباح يومه الخميس بحومة بني يدر المدينة القديمة بطنجة، من توقيف المدعو ''ا. ح'' و الملقب ب '' احميدو'' وهو مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات القوية .

''شوف تيفي ''

تمكنت المصالح الأمنية صباح يومه الخميس بحومة بني يدر المدينة القديمة بطنجة، من توقيف المدعو ''ا. ح'' و الملقب ب '' احميدو'' وهو مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات القوية .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي '' من مصدرها فإن عملية الإيقاف أسفرت عن حجز 16 هاتف نقال مجهول المصدر و ساعة يدوية ثمينة و بطاقات تعريف لأشخاص مجهولين، إضافة إلى حجز 950 غرام من مخدر الشيرا و 97 لفافة من مخدر الكوكايين و 46 غرام من مخدر الهيروين الخام و مبلغ مالي مهم .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .